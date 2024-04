Hospital de Clínicas de Curitiba em alerta: possibilidade de greve em maio

Alto contraste

Hospital de Clínicas de Curitiba pode ser impactado por greve em maio; entenda

O Hospital de Clínicas de Curitiba, da Universidade federal do Paraná (HC/UFPR), pode ser impactado por uma greve, por tempo indeterminado, a partir do dia 2 de maio. Os trabalhadores do maior hospital público do estado, bem como de outros 40 estabelecimentos gerenciados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares do Governo Federal (Ebserh), reivindicam reajuste salarial de 11,14%, entre outras demandas da categoria.

