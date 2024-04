Hyunjin do Stray Kids surpreende ao fazer doação milionária para deficientes auditivos

Alto contraste

Hyunjin do Stray Kids faz doação milionária destinada a deficientes auditivos Hyunjin do Stray Kids faz doação milionária destinada a deficientes auditivos (Ric)

O Hyunjin, integrante do grupo de k-pop Stray Kids, realizou doações em dinheiro voltadas para pessoas com deficiência auditiva. O montante chegou a 100 milhões de won (moeda coreana). A ação foi realizada para celebrar o aniversário do idol, que ocorreu no dia 20 de março.

