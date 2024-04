Idosa é baleada em Sarandi e socorrida por equipes de emergência Uma idosa, de 63 anos, foi vítima de tentativa de homicídio neste sábado (20), em Sarandi, no norte do Paraná. A mulher levou um...

Idosa é baleada e polícia procura por suspeitos de tentativa de homicídio

Uma idosa, de 63 anos, foi vítima de tentativa de homicídio neste sábado (20), em Sarandi, no norte do Paraná. A mulher levou um tiro, foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e depois encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá. Apesar de consciente, ela ficou em estado de choque e não conseguiu passar informações à Polícia Militar (PM).

