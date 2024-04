Alto contraste

A+

A-

Idosa é encontrada morta em mansão durante visita dos filhos, em Curitiba

Uma idosa, de 65 anos, foi encontrada morta pelos filhos neste domingo (28), na mansão onde morava no bairro Alto da Glória, em Curitiba. A mulher estava caída em um dos quartos do imóvel, que fica na rua General Carneiro, próximo a esquina com a Nilo Cairo. No local, a Polícia Civil do Paraná identificou sinais de um possível crime.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Menino morre após se engasgar com pão durante recreio em escola

• Idosa é encontrada morta em mansão durante visita dos filhos, em Curitiba

• Centro Cultural Kaingang é atingido por incêndio no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.