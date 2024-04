Idosa encontrada morta em casa revirada: mistério sobre sua morte

Alto contraste

A+

A-

#Idosa encontrada morta dentro de #casarevirada; vários objetos foram roubados: como ela morreu?

Uma idosa foi encontrada morta dentro de sua casa, que estava revirada, levantando questões sobre as circunstâncias de sua morte. Vários objetos foram roubados do local, deixando um cenário de mistério e intriga. As autoridades estão investigando o caso para determinar o que realmente aconteceu com a vítima.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Resultado da Super Sete 538 de hoje (29/04/2024); prêmio R$ 650 mil

• Paraná Clube faz campanha por acesso e viraliza: “o coração vai voltar a bater”

• Idosa morta em casa: mistério e roubos! O que aconteceu? #segurança #idosa #mansao



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.