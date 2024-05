Idoso de 87 anos é resgatado após ficar quatro dias preso em cativeiro; vídeo Um vídeo divulgado pela Polícia Civil do Paraná, mostra o momento do resgate de um idoso, de 87 anos, que ficou mantido em cativeiro...

Vídeo mostra o momento que idoso é resgatado em cativeiro, em Londrina

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil do Paraná, mostra o momento do resgate de um idoso, de 87 anos, que ficou mantido em cativeiro durante quatro dias, em Londrina, no norte do estado. A vítima estava em cárcere privado desde o dia 11 de maio.

