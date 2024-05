Ric |Do R7

Idoso de 87 anos é resgatado pela polícia após ser mantido em cativeiro por quatro dias em Londrina A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou um idoso mantido em cativeiro por quatro dias, em Londrina, no norte do estado. Os criminosos...

Polícia resgata idoso mantido em cativeiro por quatro dias, em Londrina

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou um idoso mantido em cativeiro por quatro dias, em Londrina, no norte do estado. Os criminosos sequestraram a vítima, que tem 87 anos, após armarem uma falsa negociação comercial.

