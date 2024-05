Idoso resgatado busca por sua irmã em Londrina O idoso Elio Hersílio Gregório, de 88 anos, foi resgatado das enchentes no Rio Grande do Sul e procura a irmã, que atualmente reside...

Alto contraste

A+

A-

Rio Grande do Sul: idoso resgatado procura irmã em Londrina

O idoso Elio Hersílio Gregório, de 88 anos, foi resgatado das enchentes no Rio Grande do Sul e procura a irmã, que atualmente reside em Londrina, no norte do Paraná. Ele está abrigado na Escola Estadual Aurélio Reis, em Porto Alegre.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Rio Grande do Sul: idoso resgatado procura irmã em Londrina

• Alerta Vermelho: onda de calor atinge o Paraná neste fim de semana; veja previsão

• Dilsinho, MC Daniel e Vitinho fazem show benificente em Curitiba para o RS



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.