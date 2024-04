Imagem chocante: mulher é flagrada colocando cadáver em carro Um vídeo mostra o momento em que a mulher, presa por levar o cadáver do tio ao banco, coloca o idoso dentro do carro para ir à agência...

Cadáver no banco: vídeo mostra mulher colocando idoso em carro

Um vídeo mostra o momento em que a mulher, presa por levar o cadáver do tio ao banco, coloca o idoso dentro do carro para ir à agência bancária. O registro foi feito por uma câmera de segurança de um estacionamento. O caso aconteceu nesta semana, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

