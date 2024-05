Imagens chocantes mostram agressão brutal a idoso em Curitiba A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (16) imagens de uma agressão contra um idoso, no bairro Cajuru, em Curitiba...

Polícia divulga imagens de agressão contra idoso e tenta localizar suspeito

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (16) imagens de uma agressão contra um idoso, no bairro Cajuru, em Curitiba. A vítima, de 60 anos, é atingida por socos e chutes, e mesmo após ser derrubada no chão, segue sendo agredida pelo suspeito. Segundo as investigações, a violência teria começado após uma discussão por conta de um lixo jogado na rua.

