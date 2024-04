Imagens impressionantes do acidente com avião da farmacêutica Cimed Um jato executivo, pertencente à empresa farmacêutica Cimed de São Paulo, saiu da pista durante o pouso no Aeroporto de Erechim,...

Avião da farmacêutica Cimed sofre acidente durante pouso; veja vídeo

Um jato executivo, pertencente à empresa farmacêutica Cimed de São Paulo, saiu da pista durante o pouso no Aeroporto de Erechim, no Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (23). A aeronave partiu do Aeroporto Serafin Enoss Bertaso, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, com destino a Erechim.

