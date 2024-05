Ric |Do R7

Imigrantes denunciam xenofobia em abrigos do RS Os imigrantes haitianos e venezuelanos afetados pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul (RS) têm relatado casos de xenofobia...

Alto contraste

A+

A-

Haitianos e venezuelanos denunciam xenofobia em abrigos do RS

Os imigrantes haitianos e venezuelanos afetados pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul (RS) têm relatado casos de xenofobia e discriminação nos abrigos que acolhem as vítimas da catástrofe climática. A Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) afirma que 46 mil refugiados vivem no estado gaúcho, a maioria de venezuelanos (29 mil) e haitianos (12 mil), seguidos pelos cubanos (1,3 mil).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Famílias do RS vão receber Pix de R$ 5,1 mil de auxílio reconstrução do governo

• Inovação na avicultura: Frangos mais saudáveis com óleos essenciais na alimentação

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (16/05/2024), segundo o Climatempo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.