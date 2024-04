Incêndio de grandes proporções em hotel no Centro de Curitiba mobiliza bombeiros Um incêndio de grandes proporções em um hotel mobiliza várias equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (26), em Curitiba...

Hotel pega fogo no Centro de Curitiba e incêndio mobiliza bombeiros

Um incêndio de grandes proporções em um hotel mobiliza várias equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (26), em Curitiba. A situação é registrada no imóvel localizado em frente ao Terminal Guadalupe, entre as ruas João Negrão e Pedro Ivo, no Centro da capital paranaense.

