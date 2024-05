Incêndio em posto de combustíveis assusta moradores de Foz do Iguaçu Um posto de combustíveis pegou fogo na tarde desta quarta-feira (22), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. As causas estão sendo...

Alto contraste

A+

A-

Posto de combustíveis pega fogo em avenida de Foz do Iguaçu

Um posto de combustíveis pegou fogo na tarde desta quarta-feira (22), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. As causas estão sendo apuradas. Ninguém se feriu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Médico se recusa a dar atestado e diz para mãe deixar o filho de cinco anos sozinho em casa

• Bebê de 9 meses morre por dengue em Curitiba; capital registra 963 novos casos

• “Bebê Rena” brasileira? Conheça a história da jovem suspeita de perseguir médico



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.