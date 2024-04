Incidente na Serra do Mar: Militares agem rápido e salvam motorista em situação de risco Dois policiais militares da Companhia de Operações com Cães (COC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque...

Militares salvam vida de motorista e evitam tragédia na Serra do Mar; vídeo

Dois policiais militares da Companhia de Operações com Cães (COC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), salvaram a vida de um motorista, que estava dentro de um veículo em chamas na Serra do Mar do Paraná. A emergência aconteceu no km 41 da BR-277, em Morretes, no Litoral, na tarde desta quarta-feira (24), pouco antes das 14h. (Assista ao vídeo abaixo)

