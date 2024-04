Interrogatório de Cristiana Brittes: emoção e revelações no Tribunal do Júri

Com falas fortes e muito choro, Cristiana Brittes é interrogada; confira tudo! Com falas fortes e muito choro, Cristiana Brittes é interrogada; confira tudo! (Ric)

Cristiana Brittes foi a primeira, dos sete réus do caso do jogador Daniel Corrêa, a ser ouvida no Tribunal do Júri de São José dos Pinhais. Envolta em frases forte e chorando de soluçar, a mãe de Allana e esposa de Edison, que também são réus, contou tudo o que viveu na noite do assassinato do jogador.

