Irmã de idoso resgatado no Rio Grande do Sul é encontrada: "muita dó dele" Após pedir ajuda nas redes sociais para encontrar a irmã, o idoso que foi resgatado no Rio Grande do Sul...

Alto contraste

A+

A-

Irmã de idoso resgatado no Rio Grande do Sul é encontrada no Paraná: “muita dó dele”

Após pedir ajuda nas redes sociais para encontrar a irmã, o idoso que foi resgatado no Rio Grande do Sul conseguiu contato com a parente. Com a ajuda do Cidade Alerta Londrina, Elio Hersílio Gregório e Custódia conseguiram realizar uma chamada de vídeo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Irmã de idoso resgatado no Rio Grande do Sul é encontrada no Paraná: “muita dó dele”

• Mulher morta a facadas no PR foi socorrida com a faca cravada no pescoço

• RIC Notícias Noite Ao Vivo | 10/05/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.