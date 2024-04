Irregularidades em cobranças: um problema recorrente para clientes bancários As irregularidades relativas a cobranças indevidas, em duplicidade na fatura do cartão de crédito, ficaram entre as principais reclamações...

Cobranças indevidas estão entre maiores queixas de clientes bancários

As irregularidades relativas a cobranças indevidas, em duplicidade na fatura do cartão de crédito, ficaram entre as principais reclamações de clientes de bancos no primeiro trimestre de 2024, segundo ranking divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Banco Central (BC).

