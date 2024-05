Ivete Sangalo surpreende fãs ao cancelar turnê 'A Festa'

Alto contraste

Ivete Sangalo cancela turnê ‘A Festa’; show seria em Londrina

A cantora Ivete Sangalo anunciou nesta quarta-feira (15), que a turnê ‘A Festa’ foi cancelada. A atração tinha duas datas marcadas no Paraná, um show em Londrina, no dia 9 de novembro e no dia 23 do mesmo mês em Curitiba.

