Jiboia encontrada em caminhão: uma viagem inesperada

Jiboia encontrada em caminhão no Paraná viajou mais de 2 mil quilômetros

A cobra jiboia encontrada em uma carga de madeira de um caminhão viajou mais de 2 mil quilômetros entre o nordeste do Brasil e Mandaguari, no noroeste do Paraná. O animal estava escondido no veículo de transporte e foi localizado no momento em que funcionários descarregavam o caminhão.

