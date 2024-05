Ric |Do R7

Jorge Bischoff: acusado de importunação sexual contra fisioterapeuta no PR ![CDATA[ O designer de sapatos e empresário Jorge Bischoff virou réu por importunação sexual contra uma fisioterapeuta da cidade de...

Alto contraste

A+

A-

![CDATA[

Jorge Bischoff vira réu por importunação sexual contra fisioterapeuta no PR

O designer de sapatos e empresário Jorge Bischoff virou réu por importunação sexual contra uma fisioterapeuta da cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR) foi aceita pela Justiça nesta quinta-feira (16). O caso tramita na 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Caminhonete ocupada com cinco mulheres capota, uma delas ficou gravemente ferida e havia uma grávida

• Pai arremessa criança de dois anos contra a parede, a criança não conseguia falar a palavra ‘pai’

• Jorge Bischoff vira réu por importunação sexual contra fisioterapeuta no PR



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.