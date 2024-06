Ric |Do R7

Jornal da Manhã destaca investigação sobre invasão de manifestantes na Alep O Jornal da Manhã desta sexta-feira (14) destaca o pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para investigação da invasão no prédio...

Jornal da Manhã destaca investigação sobre invasão de manifestantes na Alep

O Jornal da Manhã desta sexta-feira (14) destaca o pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para investigação da invasão no prédio da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), durante a greve dos professores. A solicitação pede que manifestantes sejam investigados por meio de um inquérito policial por supostas condutas antidemocráticas.

