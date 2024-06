Jornal da Manhã: Investigação sobre vídeos contrários à greve dos professores O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quinta-feira (13) destaca a abertura de procedimento do Ministério Público do Paraná...

Jornal da Manhã destaca investigação sobre vídeos contrários a greve dos professores

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quinta-feira (13) destaca a abertura de procedimento do Ministério Público do Paraná (MPPR) referente ao envio de vídeos contrários à greve dos professores. Os arquivos foram compartilhados com pais de estudantes da rede estadual do Paraná.

