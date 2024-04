Jovem de 20 anos morre em trágico acidente com cavalo no PR Uma jovem de 20 anos foi arrastada por um cavalo em uma estrada rural na localidade de Dom Armando, em Missal, no oeste do Paraná...

Jovem de 20 anos morre após prender pé em sela e ser arrastada por cavalo no PR

Uma jovem de 20 anos foi arrastada por um cavalo em uma estrada rural na localidade de Dom Armando, em Missal, no oeste do Paraná, e morreu. O caso aconteceu por volta de 12h30, na tarde desta sexta-feira (19). Julia Andryeli Nunes de Lima era residente no distrito de Sub-Sede em Santa Helena.

