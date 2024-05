Jovem é atingida por ácido em via pública no Paraná Uma jovem, de 23 anos, está internada em um hospital de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, após ser atingida por um ácido...

Jovem é atingida no rosto por ácido quando voltava de academia no Paraná

Uma jovem, de 23 anos, está internada em um hospital de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, após ser atingida por um ácido no rosto. A moça voltava da academia, na Vila Ageo, nesta quarta-feira (22), quando um suspeito arremessou um líquido. A substância causou graves ferimentos na face e no pescoço da mulher.

