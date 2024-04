Jovem morre atropelada em trágico acidente na PR-534 Uma jovem, de 19 anos, foi atropelada ao tentar atravessar a PR-534, em Centenário do Sul, no norte do Paraná. O acidente ocorreu...

Jovem morre atropelada ao tentar atravessar PR-534; motorista fugiu

Uma jovem, de 19 anos, foi atropelada ao tentar atravessar a PR-534, em Centenário do Sul, no norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta do km 38+700 m, na noite deste domingo (28). Ela morreu no local e o motorista fugiu.

