Julgamento de Jorge Guaranho, acusado de matar Marcelo Arruda, é suspenso no Paraná

A Tribunal de Justiça do Paraná aceitou o pedido da defesa e suspendeu o julgamento de Jorge Guaranho, o ex-policial penal acusado de matar o guarda municipal Marcelo Arruda. A sessão do Tribunal do Júri estava marcada para o dia 2 de maio e, com a decisão publicada nesta sexta-feira (26), ainda não tem nova data para acontecer.

