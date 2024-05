Ric |Do R7

Julgamento dos suspeitos pela morte de empresário em Curitiba O Tribunal do Júri de Curitiba marcou para o dia 27 de maio, uma segunda-feira, o julgamento dos quatro suspeitos da morte de um...

Suspeitos de matar empresário em Curitiba serão julgados após quatro anos

O Tribunal do Júri de Curitiba marcou para o dia 27 de maio, uma segunda-feira, o julgamento dos quatro suspeitos da morte de um empresário, no bairro Prado Velho, em fevereiro de 2020. Três dos réus estão presos, inclusive o que é apontado como mandante do crime, e o quarto permanece foragido.

