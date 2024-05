Linhas de ônibus reforçadas para vestibular da UTFPR e provas da OAB e Polícia Penal As linhas de ônibus serão reforçadas neste domingo (19) para as provas do vestibular de inverno da Universidade Tecnológica Federal...

Linhas de ônibus são reforçadas para vestibular da UTFPR, provas da OAB e Polícia Penal

As linhas de ônibus serão reforçadas neste domingo (19) para as provas do vestibular de inverno da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o concurso da Polícia Penal do Paraná. Os exames acontecem em Curitiba.

