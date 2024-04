Londrina terá clima agradável neste fim de semana O outono deixou as temperaturas amenas em Londrina, no norte do Paraná. Para este fim de semana, por exemplo, as mínimas não chegam...

Alto contraste

A+

A-

Londrina deve ter fim de semana com temperaturas amenas; confira previsão

O outono deixou as temperaturas amenas em Londrina, no norte do Paraná. Para este fim de semana, por exemplo, as mínimas não chegam aos 20ºC. Confira abaixo a previsão do tempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Londrina deve ter fim de semana com temperaturas amenas; confira previsão

• Prova Paraná começa na segunda (22) com 930 mil alunos da rede estadual

• Vereador é flagrado cobrando proprina de pagodeiro do PCC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.