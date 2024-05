Mães lotam shopping para assistir programa ao vivo - Um dia especial para celebrar as mães O Ver Mais Collection especial dia das mães lotou a praça central do Norte Shopping em Londrina na última sexta, dia 10. Foi uma...

Alto contraste

A+

A-

Mães lotam shopping para assistir programa ao vivo

O Ver Mais Collection especial dia das mães lotou a praça central do Norte Shopping em Londrina na última sexta, dia 10. Foi uma tarde regada a entrevistas, presentes, muita música boa comandada pelo Dj Diego Santos, o Bacon, locutor da Jovem Pan Londrina e o tão esperado desfile que reuniu as principais lojas de moda feminina e calçados do shopping. A apresentadora do Ver Mais Londrina, jornalista Sara Presoto, que conduziu as atrações ao vivo do local comemora: “foi uma delícia receber o carinho, o calor dos telespectadores ao vivo. Que seja o primeiro de muitos!”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Tcheco vê evolução do Paraná Clube e projeta duelo com líder: “Difícil jogar lá”

• Sebrae oferece workshops gratuitos em hotelaria, turismo e gastronomia em Curitiba

• Gêmea de bebê morta no RS se recupera de 3 paradas cardíacas: ‘Guerreira’, diz mãe



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.