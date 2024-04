Maringá Good Game: Campeonato de jogos eletrônicos está com inscrições abertas A Prefeitura de Maringá, no noroeste do Paraná, irá promover um campeonato de jogos eletrônicos em comemoração ao aniversário de...

Maringá abre inscrições para campeonato de jogos eletrônicos

A Prefeitura de Maringá, no noroeste do Paraná, irá promover um campeonato de jogos eletrônicos em comemoração ao aniversário de 77 anos da cidade. Segundo o município, o "Maringá Good Game" será o primeiro torneio de eSports realizado no estado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 de abril neste formulário.

