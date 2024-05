Ric |Do R7

Menina desaparecida a caminho da escola: triste descoberta choca Rio de Janeiro A menina que desapareceu a caminho da escola, foi encontrada morta dentro de uma caçamba de lixo na terça-feira (28), na Ilha do...

Menina que desapareceu a caminho da escola foi morta com 35 facadas (Caroline de Souza Machado)

A menina que desapareceu a caminho da escola, foi encontrada morta dentro de uma caçamba de lixo na terça-feira (28), na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. De acordo com o Balanço Geral RJ, da Record TV, a vítima identificada como Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, foi morta com pelo menos 35 facadas.

