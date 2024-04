Moradores de Guaratuba indignados com presença de ratos na orla; assista Moradores de Guaratuba, no Litoral paranaense, estão indignados com o vídeo que viralizou nas redes sociais em que ratos aparecem...

Ric| 20/04/2024 - 22h33 (Atualizado em 20/04/2024 - 22h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share