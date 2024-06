Moradores de Tijucas do Sul protestam por falta de água

Ric |Do R7

Moradores fazem protesto após 5 dias sem água em Tijucas do Sul

Os moradores do bairro Matulão, em Tijucas do Sul, Região Metropolitana de Curitiba, realizaram protestos nesta sexta-feira (14), devido à falta de água que ocorre na região há uma semana. De acordo com os moradores, durante obras nas vias da região, um encanamento foi estourado, causando a falta de água. Durante a manifestação, a Polícia Militar foi acionada.

