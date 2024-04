Alto contraste

Moto de suspeito estraga durante fuga e rapaz é preso com cocaína em Curitiba

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso na noite desta terça-feira (16), após ser alcançado por policiais militares durante uma fuga no bairro Cajuru, em Curitiba. O rapaz percebeu a viatura da Rotam e tentou escapar dos agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar. Entretanto, o indivíduo não contava com uma falha mecânica do veículo após três quadras.

