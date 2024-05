Ric |Do R7

Motorista de ônibus persegue carro em Curitiba após acidente O motorista de um ônibus, do transporte público de Curitiba, se envolveu em um acidente com perseguição pelas ruas do Centro da capital...

Motorista de ônibus persegue carro por ruas de Curitiba após acidente

O motorista de um ônibus, do transporte público de Curitiba, se envolveu em um acidente com perseguição pelas ruas do Centro da capital, na manhã desta quarta-feira (15). A colisão aconteceu na Alameda Augusto Stellfeld, próximo a catedral, e, após a batida, o condutor de um Celta tentou fugir, mas foi perseguido pelo ônibus.

