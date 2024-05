Motorista foge após acidente com ônibus em Curitiba Um motorista de um Fiat Uno causou um acidente com um ônibus do transporte coletivo de Curitiba no bairro Capão Raso, no final da...

Motorista com garrafas de bebida no carro foge após causar acidente com ônibus

Um motorista de um Fiat Uno causou um acidente com um ônibus do transporte coletivo de Curitiba no bairro Capão Raso, no final da madrugada desta segunda-feira (20). A suspeita é que o condutor do carro tenha furado o semáforo, na Rua João Rodrigues Pinheiro e atingido a lateral do veículo da Linha Carbomafra.

