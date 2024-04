Motorista fura sinal e provoca acidente em Curitiba

Alto contraste

Motorista fura sinal, provoca acidente e tenta fugir; esposa e filho se feriram

Seis pessoas ficaram feridas após o motorista de um carro furar o sinal vermelho, invadir a contramão e atingir outros dois carros, no bairro Boqueirão, em Curitiba. A situação foi registrada na noite desta sexta-feira (26), por volta das 22h, no cruzamento entre as ruas Paulo Setúbal e Hipólito da Costa. Câmeras de segurança flagraram o caso (assista abaixo).

