Motoristas causam acidente em cruzamento no Centro de Curitiba Um acidente entre um carro e um furgão causou a interdição parcial da Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro de Curitiba, no final...

Alto contraste

A+

A-

Motoristas causam acidente em cruzamento, mas ninguém assume quem furou sinal

Um acidente entre um carro e um furgão causou a interdição parcial da Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro de Curitiba, no final da madrugada desta segunda-feira (29). A colisão aconteceu no cruzamento com a Rua 24 de Maio, onde há um semáforo. Tudo indica que um dos motoristas furou o sinal, entretanto, no local, nenhum dos condutores assumiu a culpa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Influencer estrela do TikTok é assassinada a tiros na porta de casa

• Motoristas causam acidente em cruzamento, mas ninguém assume quem furou sinal

• Acidente entre carro e caminhão deixa três mortos em Palmas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.