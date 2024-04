Mulher desaparece no Paraná e família faz apelo comovente Uma mulher identificada como Heryka Litwinski, de 36 anos, está desaparecida há 4 dias, em União da Vitória...

Mulher desaparece no PR e família faz apelo nas redes: “dê um sinal, por favor”

Uma mulher identificada como Heryka Litwinski, de 36 anos, está desaparecida há 4 dias, em União da Vitória, no Paraná. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a mulher sai do prédio onde morava por volta das 21h28 do último sábado (20).

