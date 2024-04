Mulher é demitida por fala racista e tem pedido negado pelo TRT-PR

Alto contraste

A+

A-

Mulher é demitida por justa causa por fala racista à colega, diz TRT-PR

Uma mulher foi demitida por justa causa de uma empresa de planejamento e consultoria de Curitiba após uma fala racista contra uma colega. A trabalhadora ajuizou uma ação para a reversão da justa causa, mas as provas confirmaram o ato lesivo da honra e o pedido foi negado pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Polícia Civil fecha fábrica clandestina de medicamentos no Paraná

• Suspeitos de roubo de cargas são presos em operação no Paraná

• ExpoLondrina movimenta R$ 1,3 bilhão em negócios na edição de 2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.