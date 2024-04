Mulher é presa em operação da polícia por aplicar golpe "Boa noite, Cinderela" Uma mulher de 25 anos que aplicava golpes do "Boa noite, Cinderela" foi presa pela Polícia Civil, durante uma operação nesta segunda...

Mulher que aplicava “Boa noite, Cinderela” no PR é presa em operação da polícia

Uma mulher de 25 anos que aplicava golpes do "Boa noite, Cinderela" foi presa pela Polícia Civil, durante uma operação nesta segunda-feira (29). Ela estava em Rolândia, no norte do estado.

