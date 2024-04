Mulher leva cadáver ao banco para tentar empréstimo em caso bizarro A mulher que foi presa por levar o cadáver do tio ao banco para tentar um empréstimo tentou conversar com o falecido para tentar...

“Tio, tá ouvindo?”: disse mulher a cadáver para tentar convencer atendentes

A mulher que foi presa por levar o cadáver do tio ao banco para tentar um empréstimo tentou conversar com o falecido para tentar convencer os atendentes da agência. O caso aconteceu em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta semana.

