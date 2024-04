Mutirão de emprego em Curitiba oferece 799 vagas para celebrar o Dia do Trabalho Para comemorar a semana do Dia do Trabalho, celebrado na próxima quarta-feira (1º), a Prefeitura de Curitiba promoverá três mutirões...

Semana do Dia do Trabalho terá mutirão de emprego com 799 vagas em Curitiba

Para comemorar a semana do Dia do Trabalho, celebrado na próxima quarta-feira (1º), a Prefeitura de Curitiba promoverá três mutirões de emprego nesta semana. Em parceria com a Fundação de Ação Social (FAS), a semana da empregabilidade contará com ofertas de emprego na segunda (29/4), terça (30/4) e sexta-feira (3/5).

