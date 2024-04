Nikão brilha em reestreia e Athletico empata com o Juventude Nikão reestreou com gol, e o Athletico empatou com o Juventude por 1 a 1 neste domingo (28), no Alfredo Jaconi, pela quarta rodada...

Nikão reestreia com gol, e Athletico empata com o Juventude pelo Brasileirão

Nikão reestreou com gol, e o Athletico empatou com o Juventude por 1 a 1 neste domingo (28), no Alfredo Jaconi, pela quarta rodada do Brasileirão - Erick Farias anotou o gol mandante.

