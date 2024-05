Novas gerações no campo: o futuro das propriedades rurais

Alto contraste

A+

A-

Cooperativas e a sucessão no campo

Jovens que nasceram e cresceram em propriedades rurais do Paraná têm recebido apoio para administrar os negócios e cuidar melhor das próprias terras, com incentivo de cooperativas, aqui do estado, filhos e netos de famílias do campo estão fincando raízes na própria história, de olho no futuro. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Drones o campo cada vez mais tecnológico

• Agroleite 2024

• Cooperativas e a sucessão no campo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.