Novidade: Curitiba terá voos diretos para Assunção, no Paraguai

Curitiba terá voos diretos para Assunção, no Paraguai; veja como vai funcionar

Curitiba terá voos diretos para Assunção, capital do Paraguai, a partir de dezembro de 2024. Os voos serão feitos pela companhia Azul Linhas Aérea, de forma regular, com duas saídas semanais do Aeroporto Internacional Afonso Pena, sem conexão.

