Novo caso de Febre do Oropouche confirmado no Paraná A febre do Oropouche teve um novo caso confirmado no município de Apucarana, na Região Norte do Paraná, nesta quarta-feira (24),...

