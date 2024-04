Novo lote de vacinas contra a dengue chega ao Paraná com mais de 51 mil doses O Paraná recebeu, nesta sexta-feira (26), o novo lote de vacinas contra a dengue, com 51.830 doses enviadas pelo Ministério da Saúde...

Alto contraste

A+

A-

Novo lote de vacinas contra a dengue chega ao Paraná com mais de 51 mil doses (albari rosa)

O Paraná recebeu, nesta sexta-feira (26), o novo lote de vacinas contra a dengue, com 51.830 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. A remessa será distribuída entre as sete Regionais de Saúde e, com isso, o estado deve somar 148 municípios contemplados com a vacina, que representam cerca de 37% do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Hotel pega fogo no Centro de Curitiba e incêndio mobiliza bombeiros

• Morre Anderson Leonardo, do Molejo, vítima de câncer

• Novo lote de vacinas contra a dengue chega ao Paraná com mais de 51 mil doses



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.